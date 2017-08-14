В Саратове после нападения леопарда на девочку возбудили дело

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Саратовские следователи возбудили уголовное дело после того, как в контактном зоопарке одного из торговых центров города леопард напал на шестилетнюю девочку, сообщает Следственный комитет России.
Как отметили в ведомстве, 26 июля девочка после нападения леопарда в контактном зоопарке получила повреждения в области шеи, спины и живота, ее госпитализировали. По версии следствия, с октября 2016 года по 26 июля 2017 года руководство общества с ограниченной ответственностью, организовавшее деятельность зоопарков, оказывало услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным СК, именно это стало причиной травмирования ребенка и лишь по случайности девочка не получила еще более серьезные повреждения.
"Девочка проходит амбулаторное лечение на дому. На первоначальном этапе следователями уже установлены личности руководства, а также сотрудников общества с ограниченной ответственностью, оказывающих указанные услуги. Кроме того, устанавливаются конкретные лица, противоправные действия которых повлекли нападение хищного животного на ребенка", — сообщает ведомство.
Кроме того, по результатам изучения и анализа действующих законодательных актов следователи установили, что сейчас деятельность зоопарков на территории РФ регулируют "Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР", утвержденных Минкультуры СССР около 45 лет назад. Отмечается, что этот документ не регулирует деятельность контактных зоопарков, правила содержания в них животных и обеспечение безопасности посетителей.
"Руководитель следственного управления обратился также к исполняющему обязанности губернатора Саратовской области с просьбой рассмотреть вопрос по разработке и внесении законопроекта в Саратовскую областную думу по регулированию деятельности контактных зоопарков на территории области", — сообщает ведомство,
Ход и результаты расследования дела контролируются Центральным аппаратом СК России.