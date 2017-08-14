В Саратове после нападения леопарда на девочку возбудили дело

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Саратовские следователи возбудили уголовное дело после того, как в контактном зоопарке одного из торговых центров города леопард напал на шестилетнюю девочку, сообщает Следственный комитет России.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенного группой лиц по предварительному сговору", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, 26 июля девочка после нападения леопарда в контактном зоопарке получила повреждения в области шеи, спины и живота, ее госпитализировали. По версии следствия, с октября 2016 года по 26 июля 2017 года руководство общества с ограниченной ответственностью, организовавшее деятельность зоопарков, оказывало услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным СК, именно это стало причиной травмирования ребенка и лишь по случайности девочка не получила еще более серьезные повреждения.

"Девочка проходит амбулаторное лечение на дому. На первоначальном этапе следователями уже установлены личности руководства, а также сотрудников общества с ограниченной ответственностью, оказывающих указанные услуги. Кроме того, устанавливаются конкретные лица, противоправные действия которых повлекли нападение хищного животного на ребенка", — сообщает ведомство.

Отмечается, что руководитель регионального следственного управления после инцидента попросил прокурора Саратовской области рассмотреть вопрос о проведении проверок по соблюдению законодательства всеми контактными зоопарками региона.

Кроме того, по результатам изучения и анализа действующих законодательных актов следователи установили, что сейчас деятельность зоопарков на территории РФ регулируют "Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР", утвержденных Минкультуры СССР около 45 лет назад. Отмечается, что этот документ не регулирует деятельность контактных зоопарков, правила содержания в них животных и обеспечение безопасности посетителей.

"Руководитель следственного управления обратился также к исполняющему обязанности губернатора Саратовской области с просьбой рассмотреть вопрос по разработке и внесении законопроекта в Саратовскую областную думу по регулированию деятельности контактных зоопарков на территории области", — сообщает ведомство,

Ход и результаты расследования дела контролируются Центральным аппаратом СК России.