Суд вернул в прокуратуру дело о растрате 368 млн рублей в Центре Хруничева

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник вернул в прокуратуру дело о растрате более 368 миллионов рублей в Центре имени М. В. Хруничева – одном из крупнейших предприятий космической отрасли России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

"Суд сегодня вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Нестерова и Якушина для устранения препятствий к рассмотрению", — сказала представитель суда, не уточняя, о каких именно препятствиях идет речь.

Процесс по делу шёл с ноября прошлого года. В рамках процесса был наложен арест на банковские счета, дорогостоящие автомобили, квартиру и другое имущество обвиняемых в растрате Владимира Нестерова и Михаила Якушина на общую более 127 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2007 году бывший тогда гендиректором центра Владимир Нестеров создал организованную группу, в которую вовлек своих подчиненных — заместителя по экономике Александра Островерха (ныне осужденного), главного бухгалтера Михаила Якушина, а также бизнесмена Дмитрия Дьяконова, оказывавшего центру аудиторские и консультационные услуги на протяжении нескольких лет.

По мнению следствия, в 2007-2014 годах Нестеров, Островерх и Якушин растратили свыше 368 миллионов рублей, потратив их на услуги аудиторской компании. В этих целях был заключен договор на консультационные услуги – следствие считает его фиктивным.

Бывший заместитель генерального директора по экономике Центра Хруничева Александр Островерх ранее получил пять лет условного срока.

В мае 2015 года по итогам проверки в Центре Хруничева были вскрыты махинации на девять миллиардов рублей, было возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

ГКНПЦ имени М. В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время — ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним.