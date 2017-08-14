К подготовке терактов в Москве причастны главари ИГ*, заявили в ФСБ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Теракты в Москве готовились под руководством эмиссара "Исламского государства"* из Сирии, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

ФСБ РФ задержала членов группы, которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве.

"Установлены и в результате специальной операции задержаны члены террористической группы, среди которых: куратор подготовки преступления — эмиссар запрещенной в Российской Федерации МТО "Исламское государство", специалист по изготовлению взрывных устройств и два "террориста — смертника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе первичных следственных и оперативных действий установлено, что "готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами МТО "Исламское государство"*, в их числе находящиеся в международном розыске Назаров Т. М. и Ширинджонов А. М. — руководитель школы подрывников ИГИЛ*".

"Террористическая группа состояла из гражданина Российской Федерации и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона", — добавили в ФСБ.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.