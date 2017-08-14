В Омской области пьяный мужчина избил санитара скорой помощи

НОВОСИБИРСК, 14 авг – РИА Новости. Пьяный мужчина в Омской области напал на бригаду скорой помощи, которая везла в больницу его приятельницу, пострадал санитар, сообщает в понедельник пресс-служба управления Росгвардии по региону.

В управлении пояснили, что инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, в поселке Кормиловка. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии получила от оперативного дежурного районного ОМВД информацию о нападении на бригаду скорой помощи на улице Советская.

"Подъезжая к указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны увидели защищающегося от нападения санитара, на лице и халате которого виднелись следы крови. Пьяный нападавший с агрессией встретил и экипаж отдела вневедомственной охраны, однако был задержан", — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что от его действий пострадал не только санитар, пытавшийся не впустить мужчину внутрь салона, где оказывали помощь пожаловавшейся на плохое самочувствие женщине, также находившейся в состоянии опьянения.

"У вышедшего на помощь водителя, вызывающего полицию, злоумышленник выбил из рук телефон. Кроме того, ранее судимый 42-летний местный житель ударами повредил служебный автомобиль районной больницы", — сообщили в пресс-службе. Работники бригады скорой помощи рассказали, что мужчина в целом вел себя неадекватно.

В СУ СК по региону, где проводится доследственная проверка, сообщили, что, по предварительным данным, нетрезвый мужчина ударил кулаком в лицо санитара скорой помощи, которая прибыла по вызову для оказания медпомощи его супруге. До этого она вызвала полицейских из-за бытового конфликта с мужем.

"В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, проведена судебно-медицинская экспертиза для установления вреда здоровью, причиненного медработнику, а также дана правовая оценка действиям мужчины, в том числе по оказанию неповиновения представителям власти", — сообщили в СК.