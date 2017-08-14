В Дагестане десять человек пострадали в ДТП с участием "Газели"

МАХАЧКАЛА, 14 авг — РИА Новости. Десять человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирской "Газели" в Дагестане, двое из них находятся в реанимации, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

Авария произошла около 8.00 мск на федеральной трассе в Новолакском районе Дагестана.

"По предварительным данным, пассажирская "Газель" выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем "Волга". В результате ДТП десять человек пострадали", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что двое пострадавших находятся в реанимации, также легкие травмы получили двое детей.