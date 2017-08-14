В Свердловской области умерла одна из пострадавших при пожаре в бараке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Умерла одна из семи пострадавших при пожаре в бараке в Серове в Свердловской области, сообщает в понедельник региональное СУСК РФ.

Как ранее сообщало ГУ МЧС по Свердловской области, в ночь на 13 августа в Серове загорелся восьмиквартирный барак, расположенный на улице Спортивной. Пострадали семь человек.

"Впоследствии одна из пострадавших — женщина 1970 года рождения — несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, к сожалению, скончалась", — сообщает ведомство.

По информации управления, по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Причины трагедии выясняются. По данным СУСК РФ, проверяются несколько версий случившегося. Решается вопрос о проведении судебной пожарно-технической экспертизы.