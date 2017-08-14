Полицейские нашли заблудившегося на камчатском вулкане мальчика

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Десятилетий мальчик заблудился из-за густого тумана во время восхождения на Авачинский вулкан на Камчатке, ребенка отыскали полицейские, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Массовое восхождение, в котором, по данным местных властей, приняли участие более 800 человек, прошло в рамках празднования в регионе Дня вулкана.

По словам представителя МВД, внимание на обеспокоенных пропажей ребенка людей обратили лейтенанты полиции Алексей Гордеевцев и Алексей Черников и капитан полиции Наталья Будишевская, которые обеспечивали охрану порядка во время празднования.

"Мальчик совершал восхождение со старшим братом, но в районе второго хребта сказал, что устал и пойдет обратно в лагерь. Через некоторое время 27-летний мужчина связался по телефону с сестрой, которая находилась у подножия горы, и выяснилось, что их младший брат до сих пор не вернулся", — пояснила Волк.

Она отметила, что полицейские выяснили приметы ребенка и организовали его поиски. Кроме того, сотрудники полиции опрашивали спускавшихся людей, обследовали территорию лагеря, район экструзии Верблюд и поднялись до второго хребта, где нашли потерявшегося ребенка, который сидел на камнях.

"Мальчик рассказал, что ждал возвращения брата, так как из-за густого тумана было плохо видно тропу. С ним было все в порядке", — рассказала Волк.

Авачинский вулкан — один из действующих вулканов Камчатки. Его высота составляет 2741 метр над уровнем моря. Диаметр кратера вулкана — около 400 метров.