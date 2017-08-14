Полицейские нашли заблудившегося на камчатском вулкане мальчика

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Десятилетий мальчик заблудился из-за густого тумана во время восхождения на Авачинский вулкан на Камчатке, ребенка отыскали полицейские, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам представителя МВД, внимание на обеспокоенных пропажей ребенка людей обратили лейтенанты полиции Алексей Гордеевцев и Алексей Черников и капитан полиции Наталья Будишевская, которые обеспечивали охрану порядка во время празднования.
"Мальчик совершал восхождение со старшим братом, но в районе второго хребта сказал, что устал и пойдет обратно в лагерь. Через некоторое время 27-летний мужчина связался по телефону с сестрой, которая находилась у подножия горы, и выяснилось, что их младший брат до сих пор не вернулся", — пояснила Волк.
"Мальчик рассказал, что ждал возвращения брата, так как из-за густого тумана было плохо видно тропу. С ним было все в порядке", — рассказала Волк.
Авачинский вулкан — один из действующих вулканов Камчатки. Его высота составляет 2741 метр над уровнем моря. Диаметр кратера вулкана — около 400 метров.