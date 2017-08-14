Процесс по делу о громком ДТП в Балашихе начнется 21 августа

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья через неделю, 21 августа, начнет процесс по делу Ольги Алисовой, обвиняемой в смертельном наезде на шестилетнего мальчика в Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в понедельник.
Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".
По факту ЧП расследуются два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).
Изначально Алисова была отпущена под подписку о невыезде, но после предания делу огласки ее заключили под стражу: следователь установил, что она не проживала по установленному адресу.