Процесс по делу о громком ДТП в Балашихе начнется 21 августа

Ольга Алисова, обвиняемая в ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, в Железнодорожном суде Подмосковья. 6 июля 2017

Ольга Алисова, обвиняемая в ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, в Железнодорожном суде Подмосковья. 6 июля 2017

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья через неделю, 21 августа, начнет процесс по делу Ольги Алисовой, обвиняемой в смертельном наезде на шестилетнего мальчика в Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в понедельник.

"Предварительные слушания по уголовному делу в отношении Ольги Алисовой назначены на 21 августа", — сказала представитель суда. Предварительное заседание, по закону, пройдёт в закрытом режиме.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

После публикации этой информации в прессе СК РФ возбудил дело о халатности. Была назначена повторная экспертиза, но она, по данным МВД и СК, подтвердила результаты первой. Как это стало возможным, выясняется.

По факту ЧП расследуются два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).

Изначально Алисова была отпущена под подписку о невыезде, но после предания делу огласки ее заключили под стражу: следователь установил, что она не проживала по установленному адресу.