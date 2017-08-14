Жителя Кировской области подозревают в убийстве из-за полутора тысяч рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Житель Кировской области подозревается в убийстве двух человек, один из которых отказался вернуть ему долг — 1,5 тысячи рублей, следователи возбудили уголовное дело, сообщает в понедельник СУСК по региону.

"Следственными органами СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту убийства сожителей в поселке Оричи, то есть по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)", — говорится в сообщении.

Тела 46-летнего мужчины и 43-летней женщины со следами насильственной смерти были обнаружены 12 августа. По версии следствия, вечером 11 августа в квартиру к сожителям пришел их знакомый, которые ранее одолжил потерпевшему полторы тысячи рублей.

По данным СУСК, подозреваемый, у которого при себе был нож, пришел в гости намеренно, чтобы получить деньги обратно. Во время разговора потерпевший отказался вернуть долг, и тогда, по информации следствия, "подозреваемый достал нож и нанес им один удар в область сердца потерпевшего". Увидев произошедшее, женщина попыталась остановить подозреваемого, в ответ он нанес ей несколько ударов клинком ножа также в область сердца, сообщают следователи. От полученных ран оба потерпевших скончались на месте, уточняет следственное управление.

В счет долга подозреваемый забрал два их сотовых телефона и вернулся к себе домой. Потом подозреваемый попытался отвести от себя подозрение и сказал своей сожительнице о якобы случайном обнаружении тел убитых, отмечает СУСК.

"В последующем благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям мужчина признал вину и пояснил действительные обстоятельства произошедшего… Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавляет ведомство.