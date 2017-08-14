Пожарные проводят проливку территории ТЦ МЕГА "Белая дача" после возгорания

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пожарные проводят проливку территории после пожара в одном из магазинов в торговом центре МЕГА "Белая дача", сообщили РИА Новости пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

Ранее в администрации городского округа Котельники сообщили РИА Новости, что в торговом центре МЕГА "Белая дача" было зафиксировано возгорание, его ликвидировали, пострадавших нет.

"Возгорание произошло в 9.35 (мск) в одном из павильонов. В настоящее время проводится проливка территории", — сообщил собеседник агентства.

Как отметили в ведомстве, площадь пожара составила 15 квадратных метров. "В 9.52 (мск) пожар был локализован, в 9.54 (мск) пожарные ликвидировали открытое горение, а в 10.14 (мск) пожар был потушен", — сообщили в пресс-службе.

К тушению пожара привлекалось 39 человек и 12 единиц техники.