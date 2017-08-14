ТЦ "Мега Белая Дача" закрыли после задымления

МОСКВА, 14 авг — РИА Недвижимость. Часть торгового центра "Мега Белая Дача" в подмосковных Котельниках, закрытого в понедельник утром из-за задымления, будет открыта примерно через час, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании Ikea, владеющей ТЦ.

Как уточнил собеседник агентства, закрыта часть, расположенная по левую сторону, если ехать в область.

"Произошло небольшое задымление у одного из арендаторов, в настоящее время оно ликвидировано, причины выясняются" — сказал он.

По его словам, на месте находятся все экстренные службы.

Также в пресс-службе уточнили, что задымление возникло до открытия центра, посетителей в нем не было, поэтому эвакуирован только персонал.