Под Нижневартовском на свалке нашли обгоревшие тела мужчины и женщины

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 авг — РИА Новости. Обгоревшие тела мужчины и женщины обнаружены на мусорной свалке под Нижневартовском, ведется проверка, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре.

По информации ведомства, сообщение в правоохранительные органы в связи с обнаружением обгоревших тел поступило в воскресенье, после чего следователи организовали процессуальную проверку.

"По предварительным данным, погибшими являются лица без определенного места жительства. В качестве основной версии гибели людей рассматривается неосторожное обращение с огнем", — считают в следственном управлении.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.