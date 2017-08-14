Под Нижневартовском на свалке нашли обгоревшие тела мужчины и женщины

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 авг — РИА Новости. Обгоревшие тела мужчины и женщины обнаружены на мусорной свалке под Нижневартовском, ведется проверка, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре.
"По предварительным данным, погибшими являются лица без определенного места жительства. В качестве основной версии гибели людей рассматривается неосторожное обращение с огнем", — считают в следственном управлении.
В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.