Жительница Кузбасса подожгла дом соседки из-за долга в пять тысяч рублей

КЕМЕРОВО, 14 авг — РИА Новости. Жительница кузбасского города Ленинск-Кузнецкий предстанет перед судом за попытку поджога дома своей соседки, не вернувшей ей долг в 5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.

По данным ведомства, в декабре 2016 года горожанка заявила в полицию, что неизвестные пытались поджечь ее дом. Заявительница с супругом подходили к жилищу, когда увидели дым, идущий с веранды. Окно сеней оказалось разбито, а внутри разгорался огонь. Хозяева самостоятельно потушили возгорание и сообщили о произошедшем в полицию. Правоохранители установили и задержали поджигателя, которым оказалась 34-летняя соседка потерпевшей.

"Как выяснили следователи, некоторое время назад обвиняемая одолжила горожанке 5 тысяч рублей на покупку уличной телевизионной антенны. Когда должница в установленный срок не вернула деньги, фигурантка решила в отместку поджечь ее дом. Сумма ущерба в случае, если бы пламя уничтожило жилище, могла составить около 450 тысяч рублей", — сказали в ГУМВД.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье "покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества". Материалы с обвинительным заключением и доказательственной базой направлены на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий городской суд.

"Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы", — уточнили в полиции.