В доме, где ликвидировали главаря "хунзахской банды", нашли взрывчатку

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств были найдены в частном доме в Дагестане, где нейтрализовали главаря "хунзахской банды" Хаджимурада Гаджиева, с 2014 года находившегося в федеральном розыске, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Сообщается, что в ходе переговоров с преступником удалось вывести из дома женщину, однако на законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу, в результате его нейтрализовали.
По данным НАК, убитый опознан как Хаджимурад Гаджиев, находившийся в федеральном розыске с 2014 года. Он был главарем "хунзахской банды", на счету которой несколько тяжких преступлений, в том числе убийство имама мечети в селе Гоцатль в 2014 году, вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей.
Отмечается, что сейчас на месте проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.