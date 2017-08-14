В доме, где ликвидировали главаря "хунзахской банды", нашли взрывчатку

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств были найдены в частном доме в Дагестане, где нейтрализовали главаря "хунзахской банды" Хаджимурада Гаджиева, с 2014 года находившегося в федеральном розыске, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным НАК, 13 августа стало известно, что в одном из частных домов в селе Орота Хунзахского района Дагестана находится вооруженный бандит, причастный преступлениям террористической направленности. Руководитель оперативного штаба НАК, начальник республиканского управления ФСБ России с 18.30 ввел правовой режим контртеррористической операции. Спецназ ФСБ России блокировал частный дом, в котором укрылся бандит. Прилегающая к дому территория была оцеплена, жители близлежащих домов эвакуированы.

Сообщается, что в ходе переговоров с преступником удалось вывести из дома женщину, однако на законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу, в результате его нейтрализовали.

"В ходе осмотра дома специалистами-взрывотехниками были обнаружены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет", — говорится в сообщении.

По данным НАК, убитый опознан как Хаджимурад Гаджиев, находившийся в федеральном розыске с 2014 года. Он был главарем "хунзахской банды", на счету которой несколько тяжких преступлений, в том числе убийство имама мечети в селе Гоцатль в 2014 году, вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей.

Отмечается, что сейчас на месте проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.