В Югре возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с аварией в Сургутском районе ХМАО, в результате которой погиб ребенок и пострадали двое подростков, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что в субботу на трассе Нефтеюганск — Высокий мыс перевернулся автомобиль под управлением 17-летнего юноши. Погиб 11-летний ребенок, сам водитель и девушка-подросток, также находившаяся в салоне машины, с травмами были доставлены в ближайшее медучреждение.

"Первичные проверочные мероприятия по факту ДТП осуществлялись сотрудниками органов внутренних дел, которыми по результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в пресс-релизе следственного ведомства.

По предварительным данным, в ходе движения у автомобиля лопнуло колесо, и водитель не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась, считают следователи.

В ведомстве уточняют, что владельцем транспортного средства является дядя пострадавшего юноши. Отмечается, что он не раз передавал ключи от автомобиля своему несовершеннолетнему племяннику. В настоящее время следователи изучают все обстоятельства аварии, кроме того, они планируют выяснить, находились ли подростки в момент ДТП в состоянии опьянения.