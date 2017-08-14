На Дальнем Востоке потушили 14 лесных пожаров

ХАБАРОВСК, 14 авг — РИА Новости. Более 100 лесных пожаров горели в минувшие сутки на Дальнем Востоке, из них 97 — в Якутии; 14 пожаров потушено, сообщает в понедельник департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в округе был зарегистрирован 101 пожар: 97 в республике Саха (Якутия), три в Сахалинской области, один в Чукотском автономном округе. Площадь пожаров на землях лесного фонда за сутки увеличилась на 39 тысячи гектаров, из неё более 34 тысячи гектаров – нелесная: гари прошлых лет, просеки, болота. Увеличение площадей пришлось за счет пожаров в труднодоступной местности на территории Якутии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в минувшие выходные искусственные осадки вызывали в наиболее проблемных районах Якутии, для чего привлекли специализированный самолет АН-26 ФБУ "Авиалесоохрана". Всего на тушении возгораний работали почти 770 человек, 89 единиц наземной техники, четыре воздушных судна. На крупных лесных пожарах работают более 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана".

"К утру понедельника ликвидировано 14, локализовано пять пожаров. Продолжаются работы по тушению 87 возгораний", — сообщает департамент.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрировано 1,81 тысячи лесных пожаров на площади более 1,9 миллиона гектаров, из них 1,4 тысячи гектаров сгорела в Якутии.