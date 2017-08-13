В Подмосковье двухлетняя девочка выпала из окна

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Следователи проводят проверку после того, как ребенок выпал из окна в Подольске, облокотившись на москитную сетку, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Уточняется, что 13 августа в правоохранительные органы Подольского района поступила информация о том, что двухлетняя девочка выпала из окна квартиры одного из домов на улице Комсомольская в городе Подольск. Ребенок получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался в автомобиле реанимации.

"Организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Москитные сетки часто становятся причиной падения детей из окна. Правоохранительные органы неоднократно обращались к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, а москитные сетки оборудовать дополнительными крепежами или закрывать окна.