В одном из селений Дагестана ввели режим КТО

Сотрудники полиции на месте проведения контртеррористической операции в Дагестане. Архивное фото

Сотрудники полиции на месте проведения контртеррористической операции в Дагестане. Архивное фото

МАХАЧКАЛА, 13 авг — РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в дагестанском селе Орота Хунзахского района, где скрываются боевики, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"В ходе проводимых сотрудниками УФСБ и МВД оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории села Орота скрываются члены ДТГ экстремистского бандподполья, причастные к диверсионно-террористическим акциям. Решением оперативного штаба в административных границах села Орота введен правовой режим КТО", — рассказал собеседник агентства.