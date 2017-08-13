В Люберцах при взрыве газового баллона пострадал человек

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительным данным, при взрыве газового баллона в гаражном кооперативе в подмосковных Люберцах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При взрыве газового баллона в ГСК "Искра" по адресу: Хлебозаводской проезд, дом 1, частично обрушилась кровля и стены трех кирпичных гаражей на общей площади около 55 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадал один человек, его госпитализировали в центральную районную больницу города Люберцы. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как уточнили в пресс-службе администрации Люберец, пострадавшего придавило плитой.

"На улице Хлебозаводской проезд сегодня взорвались три гаража. Сигнал поступил в районе 13 часов в службу 112. По предварительным данным, один пострадавший, мужчина, его придавило плитой", — сказал глава округа Владимир Ружицкий, которого цитирует пресс-служба.

По данным администрации, пострадавшего мужчину 1938 года рождения госпитализировали в Люберецкую больницу № 2.