Жителей Северной Осетии, пытавшихся продать младенца, ждет суд

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Жительница Северной Осетии предстанет перед судом за попытку продать своего новорожденного ребенка за 330 тысяч рублей, вместе с ней под суд пойдут два ее знакомых, которые предложили ей такую идею, сообщается на сайте регионального управления СК.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 24- и 35-летней жительниц города Алагир, а также 37-летнего жителя селения Комсомольское Кировского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение сделки в отношении ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)… Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в апреле одна из обвиняемых, зная, что ее подруга беременная и испытывает материальную нужду, предложила ей со своим знакомым помощь при продаже ее будущего ребенка. Женщина согласилась. В роли покупателей выступили сотрудники правоохранительных органов, которые договорились с посредниками о продаже новорожденного за 330 тысяч рублей. После родов, обвиняемые передали новорожденного мальчика, получив часть требуемой суммы — 100 тысяч рублей. Сразу после этого они были задержаны.

Мать ребенка была арестована, два других фигуранта помещены под домашний арест из-за наличия у них на иждивении малолетних детей. Всем троим предъявлено обвинение в торговле ребенком.