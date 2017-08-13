Жителей Северной Осетии, пытавшихся продать младенца, ждет суд

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Жительница Северной Осетии предстанет перед судом за попытку продать своего новорожденного ребенка за 330 тысяч рублей, вместе с ней под суд пойдут два ее знакомых, которые предложили ей такую идею, сообщается на сайте регионального управления СК.
По данным ведомства, в апреле одна из обвиняемых, зная, что ее подруга беременная и испытывает материальную нужду, предложила ей со своим знакомым помощь при продаже ее будущего ребенка. Женщина согласилась. В роли покупателей выступили сотрудники правоохранительных органов, которые договорились с посредниками о продаже новорожденного за 330 тысяч рублей. После родов, обвиняемые передали новорожденного мальчика, получив часть требуемой суммы — 100 тысяч рублей. Сразу после этого они были задержаны.
Мать ребенка была арестована, два других фигуранта помещены под домашний арест из-за наличия у них на иждивении малолетних детей. Всем троим предъявлено обвинение в торговле ребенком.