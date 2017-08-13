В ДТП на трассе в Югре погиб ребенок, двое подростков пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 авг — РИА Новости. Один ребенок погиб, двое подростков пострадали в ДТП на трассе в Сургутском районе ХМАО, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на дороге Нефтеюганск — Высокий мыс, за рулем автомобиля находился 17-летний подросток.

"В машине кроме него находились также 11-летний ребенок и 15-летняя девушка. Ребенок погиб, водитель и девушка доставлены в медицинское учреждение с травмами", — рассказал собеседник агентства.

По информации полиции, материалы проверки по данному происшествию переданы в Следственный комитет, обстоятельства случившегося выясняются.

"Этой аварией сейчас занимаются следователи, поскольку в ней погиб ребенок. В следственном ведомстве будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом", — сказали в УМВД.