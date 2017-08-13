В Калининграде отправили все задержанные рейсы

КАЛИНИНГРАД, 13 авг — РИА Новости. Все рейсы, задержанные из-за ложного сообщения о минировании в калининградском аэропорту "Храброво", отправлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

"Всё проверочные мероприятия завершены. На 0.05 (01.05 мск) все задержанные рейсы отправлены", — сказали в аэропорту.

Ранее сообщалось, что из-за анонимного звонка о подозрительном предмете в аэровокзале были эвакуированы пассажиры и персонал — около 1 тысячи человек. Специалисты проверили здание аэропорта и самолёты, никаких подозрительных предметов обнаружено не было. По подозрению в сообщении о минировании задержали пьяного 42-летнего калининградца.