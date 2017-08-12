Под Тулой столкнулись три автомобиля, погибли три человека

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Три человека погибли и еще четверо пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 248 километре трассы столкнулись три легковушки. Пострадали семь человек, трое из них погибли, еще три человека госпитализированы в Центральную районную больницу Богородска. Одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, трое госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются.