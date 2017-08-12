Пострадавший на месторождении в ХМАО находится в крайне тяжелом состоянии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 авг — РИА Новости. Состояние одного из восьми пострадавших при пожаре на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО оценивается как крайне тяжелое, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице Сургута.
"Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом, они находятся в реанимации. Состояние остальных — средней степени тяжести", — рассказал собеседник агентства.
В пятницу сообщалось, что все восемь человек являются гражданами Украины, которые работают вахтовым методом в компании "Интегра-Бурение" — подрядчике "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия", разрабатывающего месторождение.
Следственный комитет возбудил в связи с инцидентом уголовное дело в связи с нарушением требований охраны труда. Проверку ведут также МВД, окружная прокуратура и Ростехнадзор.