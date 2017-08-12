Пожар на месторождении "дочки" "Роснефти" в ХМАО локализовали

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пожар на месторождении "дочки" "Роснефти" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализован, тушение продолжается, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"11 августа в 00.45 мск пожар локализован. 12 августа по состоянию на 08.00 мск продолжаются мероприятия по ликвидации открытого горения на скважине N 1825. Пожарными расчетами производится орошение рядом расположенных трех скважин", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на нефтяной скважине Ван-Еганского месторождения, которое разрабатывает входящее в "Роснефть" "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", в четверг около полуночи по местному времени произошел пожар. Работы на месторождении ведет подрядчик — компания "Интегра-Бурение". С травмами различной степени тяжести восемь сотрудников этой компании были доставлены в ближайшую больницу, расположенную в городе Радужный. Все они — граждане Украины.

Позже Минэнерго РФ сообщило об обрушении буровой вышки и уточнило, что огонь воздействует на расположенные рядом три скважины.

Следственное управление СК РФ по Югре возбудило уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ: "нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".