МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В Омске в частном доме обнаружили тело 68-летнего мужчины, которое обглодали жившие у него кошки. Об этом сообщается на портале om1.ru.
В последний раз соседи видели пенсионера в начале июля. Затем мужчина пропал, перестав появляться даже в магазине, где покупал корм для котов.
"Обеспокоенные соседи сообщили квартальной о том, что пенсионер не появляется ни на улице, ни в магазине. Все вместе обошли дом, но ничего странного не заметили", — говорится в статье.
Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, мужчина, судя по всему, умер естественной смертью. "Кости скелета целы, никаких повреждений не обнаружено", — рассказала она.
По факту гибели мужчины в настоящее время проводится проверка.