МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В Омске в частном доме обнаружили тело 68-летнего мужчины, которое обглодали жившие у него кошки. Об этом сообщается на портале om1.ru.

По информации издания, пенсионер жил один, практически не выходил на улицу и не общался ни со своими тремя взрослыми детьми, ни с соседями. При этом мужчина регулярно подбирал бездомных котов — дома у него жили около 40 питомцев.

В последний раз соседи видели пенсионера в начале июля. Затем мужчина пропал, перестав появляться даже в магазине, где покупал корм для котов.

"Обеспокоенные соседи сообщили квартальной о том, что пенсионер не появляется ни на улице, ни в магазине. Все вместе обошли дом, но ничего странного не заметили", — говорится в статье.

Соседи пенсионера обратились в полицию, и 10 августа сотрудники правоохранительных органов вместе с понятыми взломали дверь в дом. Там они обнаружили скелет мужчины. Оставшиеся без еды кошки обглодали труп хозяина, а затем, предположительно, начали есть друг друга: рядом со скелетом пенсионера были обнаружены несколько мертвых кошек.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, мужчина, судя по всему, умер естественной смертью. "Кости скелета целы, никаких повреждений не обнаружено", — рассказала она.

По факту гибели мужчины в настоящее время проводится проверка.