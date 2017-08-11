Полиция не стала заводить дело из-за фотосессии детей на кладбище в Самаре

САМАРА, 11 авг — РИА Новости. Самарская полиция провела профилактическую беседу с подростками, устроившими фотосессию на могилах, в возбуждении уголовного дела отказано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

"По данному факту была проведена проверка. В возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм" было отказано. С подростками проведена профилактическая беседа", — сообщила собеседница агентства.

Фотографии подростков из Кинель-Черкасского района Самарской области, где они позируют на фоне могил на кладбище, были размещены в социальных сетях. На фото молодые люди целуются на фоне могильных плит, лежат на надгробьях, обнимают кресты и ходят по могилам.

Фотографии вызвали широкий общественный резонанс. Жители Самарской области оставляли гневные комментарии в социальных сетях и попросили наказать подростков.