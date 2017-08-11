"Меценатовские": история группировки киллера Дрюни-младшего

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Лариса Жукова. Двадцать три года тюремного заключения получил участник так называемой осиновской преступной группировки Андрей Дрюнин. Забайкальский краевой суд признал члена банды виновным в одиннадцати убийствах, похищениях людей, грабежах и разбоях, хотя обвинение настаивало на его причастности к 57 тяжким и особо тяжким преступлениям. Подробности — в материале РИА Новости.

Топовый убийца из "Мецената"



В 2014 году МВД России опубликовало на своем сайте ролик со списком десяти особо опасных преступников. За информацию о местонахождении каждого гарантировалось вознаграждение до миллиона рублей. Криминальный топ-лист возглавлял 40-летний Андрей Дрюнин, известный как Дрюня-Младший. В федеральном розыске он находился более пяти лет.

Дрюнин был профессиональным убийцей банды так называемых меценатовских. Прежде чем получить "повышение", он зарекомендовал себя как успешный рэкетир. В группировку, которая действовала в Забайкалье и соседних регионах, он вступил вместе со старшим братом. Преступное сообщество сформировалось в 1991 году под руководством выходца из колонии для малолетних Игоря Осинцева (по прозвищу Осина) и Игоря Мельничука (Красного).

В период "расцвета" ОПГ насчитывала не менее двух сотен активных участников. Даже после задержания лидеров, которые отбывали наказание с 1993 по 2001 годы, группировка продолжала существование. Свое прозвище она получила из названия своеобразной штаб-квартиры — кафе "Меценат" в Чите.

Особый отряд и передел власти



Банда занималась рэкетом и разбоем. Так, "меценатовские" взяли под контроль приграничный с Китаем поселок Забайкальский, через который проходили пути доставки грузов: они навязывали предпринимателям свои услуги по высоким расценкам. Но главной была борьба с конкурентами — другими криминальными авторитетами. Следствие подозревало группировку в четырнадцати убийствах и четырех неудачных покушениях. Для спецопераций банда создала отряд профессиональных киллеров из числа бывших боксеров и мастеров единоборств, который насчитывал до полусотни бойцов.

После выхода Осинцева и Мельничука из мест заключения в нулевые группировка раскололась на две части. Лидеры даже пытались заказать друг друга, но в итоге приняли решение сосуществовать. Они контролировали не только читинские, но и московские предприятия. Однако бизнесмены перестали с ними сотрудничать, и в 2008 году, когда Осинцев попытался подчинить себе читинскую кондитерскую фабрику "Восток", его арестовали. Был объявлен в розыск и Мельничук. Тогда руководство его бригадой взял на себя Дрюня-младший. Он также отвечал за вооружение участников преступного сообщества.

Благодаря связям в госструктурах, "меценатовские" были практически неуязвимыми. В арсенале банды имелись нарезное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. При совершении нападений преступники использовали форму сотрудников ДПС и другой камуфляж, скрывали лица под шапками с прорезями для глаз.

"Неубиваемый" киллер

Ликвидировать группировку удалось лишь в 2010 году. Объем уголовного дела составлял 40 томов. Большинство, включая киллеров Ведерникова и Дрюнина-старшего, удалось отправить за решетку — им дали десять и восемь лет, соответственно.

Дрюня-младший сбежал и был объявлен в федеральный розыск вместе с четырьмя другими "меценатовскими". Его обвиняли в одиннадцати убийствах и двух похищениях с 2000 года. Всего, по данным обвинения, в составе преступных групп и единолично он совершил 57 умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе более 20 эпизодов вымогательств, пять разбоев и два грабежа. Предполагалось, что ему дадут пожизненный срок.

Однако и после разгрома банды профессиональный киллер продолжил свою деятельность. Он постоянно переезжал из города в город и жил по трем поддельным паспортам. Это длилось пять лет: в 2016 году Дрюню-младшего задержали в Иркутске. При обыске у него изъяли пистолет Макарова и более 20 мобильных телефонов. Операция проходила без поддержки спецназа, воспользоваться оружием он не успел.

Особо опасного преступника доставили самолетом в Читу, а затем поместили в изолятор. В центральном районном суде удалось признать его виновным в покушении на убийство трех лиц, организованном группой. Было установлено, что в ноябре 2003 года Дрюнин подорвал автомобиль членов другой читинской ОПГ, но, поскольку бензобак был пуст, водитель и пассажир остались живы. В 2009 году Дрюнин расстрелял бизнесмена из подконтрольного поселка Забайкальск, но тому удалось выжить благодаря врачам.

"Чудовищная случайность"

Дело рассматривалось по упрощенному порядку судопроизводства, с учетом заключенного Дрюниным досудебного соглашения о сотрудничестве и признания вины. Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Однако на этом расследование не закончилось: всего в уголовном деле в отношении Дрюни-младшего было 86 томов. По нему проходили около 50 потерпевших, из них 24 гражданина КНР.

За это время после нескольких лет следственных мероприятий экc-лидер группировки Игорь Мельничук был найден повешенным в одиночной камере — ему грозило пожизненное заключение в одной из восьми самых строгих тюрем России. Второго бывшего главу ОПГ Игоря Осинцева сначала выпустили на свободу, но затем снова задержали после того, как он встретился с читинскими авторитетами. В мае 2016 года его приговорили к 25 годам заключения. Обращаясь к потерпевшим в своем последнем слове, он назвал смерть их близких "чудовищной случайностью".

Дрюнину назначили наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Остальные годы он проведет в исправительной колонии строгого режима. В соответствии с приговором он должен компенсировать потерпевшим моральный вред на общую сумму 8,5 миллиона рублей. Кроме того, суд признал право на удовлетворение в рамках гражданского судопроизводства гражданских исков эвенкийской общины и нескольких граждан Китая. В последнем слове Дрюнин попросил прощения у потерпевших.