Житель Энгельса получил восемь месяцев колонии за кражу тортов и рулетов

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Житель города Энгельса в Саратовской области приговорен к 8 месяцам колонии строгого режима за похищение тортов и рулетов "Сказка" из чужого автомобиля, сообщает в пятницу Генеральная прокуратура РФ.

Установлено, что в мае прошлого года мужчина с сообщником украли из припаркованной у дома машины шесть тортов и пять рулетов "Сказка" общей стоимостью около 1,5 тысяч рублей. После этого они попытались скрыться с украденным, но были задержаны полицией.

Подсудимый обвинялся по статье УК РФ о покушении на кражу. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении ведомства.