Прокуратура направила в суд дело о взрыве на Казанском пороховом заводе

КАЗАНЬ,11 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Начальник цеха и бывшая начальница участка цеха Казанского порохового завода, где в декабре 2016 года произошли пожар и взрыв, из-за чего погибла работница, предстанут перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности, сообщает прокуратура Татарстана.

По версии следствия, 21 декабря 2016 года в здании завода произошли пожар и взрыв, частично обрушилось одно из строений. В результате погибла работница предприятия, еще две женщины получили телесные повреждения. Пороховому заводу был нанесен ущерб на сумму более 11,6 миллиона рублей.

"Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего начальника цеха ФКП "Казанский государственный казенный пороховой завод" и бывшего начальника участка цеха — 59-летней женщины", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, они обвиняются в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как полагает следствие, обвиняемые не обеспечили технически правильную эксплуатацию оборудования цеха, выполнение правил внутреннего трудового распорядка в производстве, соблюдение технологической дисциплины на рабочих местах и участках производства. Также, по версии следствия, они не проконтролировали соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины и не докладывали руководству об имеющихся отступлениях в эксплуатации здания.

"Обвиняемые свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признали. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу", — отмечает надзорное ведомство.