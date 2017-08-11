На предприятиях Смоленской области пройдут внеплановые проверки

СМОЛЕНСК, 11 авг — РИА Новости. На всех промышленных предприятиях Смоленской области будут проведены внеплановые проверки соблюдения технологии безопасности после пожара 10 августа на швейной фабрике "Шарм" в Смоленске, сообщил губернатор области Алексей Островский на внеочередном заседании обладминистрации, посвященном ликвидации последствий ЧП.

Информация о возгорании на швейной фабрике "Шарм" в Смоленске, поступила в управление МЧС в 13.58 мск в четверг. Пожар был локализован в 17.50 мск. К этому времени площадь его составила 1,5 тысячи квадратных метров. По данным управления СК РФ области, на фабрике погибла кладовщица 1983 года рождения. Следователи возбудили дело по факту нарушения правил безопасности, что в настоящее время считается одной из вероятных причин возгорания.

"Я считаю это ЧП областного масштаба, с учетом числа сотрудников предприятия, которые могут потерять работу", — привели в пресс-службе губернатора слова Островского.

Глава региона также поручил вице-губернатору Ростиславу Ровбелю провести переговоры с собственником фабрики "Шарм" о дальнейшей судьбе предприятия.

"Нужно найти такую форму взаимодействия с владельцем, которая гарантировала бы полное восстановление производства. Мы как региональная власть, со своей стороны, готовы рассмотреть все возможные меры поддержки фабрики. Нельзя допустить, чтобы такое количество сотрудников — порядка 450 человек — остались без работы, а их семьи — без существенного источника дохода", — подчеркнул Островский.

В свою очередь, вице-губернатор Ровбель сообщил, что, по имеющейся информации, руководство фабрики уже проводит переговоры с рядом предпринимателей, арендующих у компании производственные площади в других корпусах предприятия. Это, по его мнению, говорит о заинтересованности владельцев в восстановлении производства.

Кроме того, в ходе заседания обсуждалась возможность, в случае необходимости, трудоустройства сотрудников "Шарма" — в основном, швей — на другие предприятиях региона. "Что касается трудоустройства людей на иные предприятия или сохранения за ними мест на фабрике "Шарм", эту работу нужно провести в кратчайшие сроки", — заключил Островский.

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