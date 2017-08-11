В ХМАО следователи возбудили уголовное дело после пожара на месторождении

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 авг — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Югре возбудило уголовное дело после пожара на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе, в результате которого пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в ходе производства буровых работ, проводимых с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ: "нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — отметили в ведомстве.

В результате пожара, произошедшего в четверг, пострадали восемь граждан Украины, двое из них доставлены в ожоговый центр Сургута, остальные ждут борт санитарной авиации в городской больнице города Радужный. До конца пятницы они также отправятся на лечение в крупнейший город ХМАО. По информации следователей, в тяжелом состоянии находятся трое пострадавших.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — добавили в ведомстве.

Проверку по факту возгорания на месторождении также проводят региональная прокуратура, МВД и Ростехнадзор.