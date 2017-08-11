ФСБ возбудила дело о хищении фрагмента челябинского метеорита

ЧЕЛЯБИНСК, 11 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении частного коллекционера, подозреваемого в хищении из челябинского музея фрагмента метеорита, упавшего в Челябинской области в 2013 году, сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ по региону.

В начале июля в ведомство обратилось руководство государственного исторического музея с заявлением о пропаже из запасников фрагмента метеорита весом более 2,5 килограмма. Экспонат был обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею. Рыночная стоимость 1 килограмма метеорита, являющегося частью музейного фонда, по оценке работников музея, составляет более 1 миллиона рублей, сообщает ФСБ.

"Следственным органом УФСБ России по области возбуждено уголовное дело за "мошенничество в особо крупном размере" в отношении частного коллекционера, подозреваемого в похищении фрагмента метеорита", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Метеорит со сверхзвуковой скоростью и яркой вспышкой света пролетел над территорией Челябинской области 15 февраля 2013 года в 9:22 по местному времени (7:22 мск). В 3:20:26 по Гринвичу наблюдался толчок магнитудой 4,0 примерно в 1 километре к юго-западу от центра Челябинска. На Земле это событие наблюдалось как мощный взрыв. Ударная волна от метеорита, в дальнейшем названного "Челябинском", повредила здания и выбила множество стекол, более 1,6 тысячи человек пострадали.

Ученые собрали фрагменты метеорита. Их химический анализ показал, что это обыкновенный хондрит типа LL5 — один из типов каменных метеоритов. Вес самого крупного фрагмента челябинского метеорита составил 503,3 килограмма.

По результатам исследования фрагментов метеорита ученые Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН заявляли, что космический объект, упавший в районе Челябинска, некогда откололся от относительно крупного астероида.