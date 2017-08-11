На Ямале уволили хвастливого полицейского, севшего пьяным за руль

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 авг — РИА Новости. Сотрудник ДПС из Ямало-Ненецкого автономного округа, который прославился после публикации видеозаписи, где он в нетрезвом виде сидит за рулем автомобиля и рассуждает о собственной безнаказанности, уволен, сообщает в пятницу пресс-служба окружного управления МВД.

Видеозапись появилась в сети в конце прошлой недели. Нетрезвый молодой человек на кадрах представляется оператору старшим инспектором ДПС, рассказывая, что наряд полиции отпустил его вместо того, чтобы лишить прав. Он предложил собеседнику "устраиваться в ГАИ", чтобы таким же образом избегать наказания, поспорив с ним на 300 тысяч рублей, что за случившееся не получит даже выговора.

"По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник ОМВД России по Пуровскому району уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее окружное следственное управление объявило о начале собственной проверки по данному факту. Следователи изучают также причастность к инциденту других сотрудников МВД, так как видео, по версии СК, свидетельствует о "возможном злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками полиции".