Ильдара Дадина оштрафовали на 11 тысяч рублей за нарушения на акции 12 июня

Первый осужденный в РФ за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин у здания Тверского суда Москвы

Первый осужденный в РФ за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин у здания Тверского суда Москвы

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 11 тысяч рублей Ильдара Дадина, известного тем, что он первый в России был осуждён за неоднократное участие в несанкционированных акциях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд признал Дадина виновным в двух административных нарушениях в ходе акции 12 июня в Москве: "Признать Дадина виновным в оказании сопротивления полицейским и нарушении порядка участия в митингах и пикетах".

По словам защитника активиста Николая Зборошенко, протоколы на Дадина составили из-за того, что он на акции выкрикивал лозунги и не подчинился требованиям полицейских "прекратить данные действия".

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В феврале президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 года лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Железнодорожный суд Подмосковья взыскал в пользу Ильдара Дадина 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Кроме того, защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.

После освобождения Ильдар Дадин продолжил участвовать в протестных акциях и уже неоднократно штрафовался за нарушения в ходе них.