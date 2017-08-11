В Петербурге осудили работников "Почты России", кравших телефоны из посылок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил к условному сроку двоих инспекторов отдела почтовой безопасности ФГУП "Почта России", признанных виновными в хищениях мобильных телефонов из почтовых отправлений, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.
"Приискав почтовые отправления, содержащие мобильные телефоны, (подсудимые) умышленно вскрывали упаковку посылки и похищали содержимое, после чего вкладывали в упаковку не представляющие материальной ценности предметы, имитируя первоначальную массу и целостность посылки, что позволяло скрыть от технических средств контроля за весом отправления факт хищения", — говорится в сообщении.
Общий ущерб гражданам составил 83,7 тысяч рублей. Подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись. Суд назначил Денискову и Федорову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, условно, с испытательным сроком 3 года.