В Петербурге осудили работников "Почты России", кравших телефоны из посылок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил к условному сроку двоих инспекторов отдела почтовой безопасности ФГУП "Почта России", признанных виновными в хищениях мобильных телефонов из почтовых отправлений, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Суд признал Александра Денискова и Дмитрия Федорова, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Суд посчитал доказанным, что подсудимые, находясь в должностях инспекторов отдела почтовой безопасности ФГУП "Почта России", с конца 2016 года по начало 2017 года, действуя по предварительному сговору и совместно совершили семь преступлений.

"Приискав почтовые отправления, содержащие мобильные телефоны, (подсудимые) умышленно вскрывали упаковку посылки и похищали содержимое, после чего вкладывали в упаковку не представляющие материальной ценности предметы, имитируя первоначальную массу и целостность посылки, что позволяло скрыть от технических средств контроля за весом отправления факт хищения", — говорится в сообщении.

Общий ущерб гражданам составил 83,7 тысяч рублей. Подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись. Суд назначил Денискову и Федорову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, условно, с испытательным сроком 3 года.