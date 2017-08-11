Экс-главу московского банка осудили на 3,5 года за хищение 426 млн рублей

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бывший руководитель одного из столичных банков осужден на 3,5 года за хищение свыше 426 миллионов рублей под видом покупки ценных бумаг у фирм-однодневок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что экс-президент одного из столичных банков совместно с неустановленными лицами провел сделки по приобретению фиктивных ценных бумаг у фирм-"однодневок". Деньги банка, поступившие на счета данных организаций, участники организованной группы использовали по своему усмотрению. Материальный ущерб составил свыше 426 миллионов рублей. В марте 2017 года экс-руководитель банка был задержан.

"Хамовническим районным судом Москвы фигуранту вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев", — сказала Волк.