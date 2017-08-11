Бастрыкин поручил перепроверить данные о нарушении прав инвалида из Орла

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возобновить доследственную проверку по информации СМИ о том, что в Орловской области мальчик-инвалид два года не может выйти на улицу из-за сломанного в доме подъемника, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, в пятницу в эфире федерального телеканала был показан сюжет о том, что ребенок с ограниченными возможностями уже два года не выходит на улицу, поскольку в его доме не работает подъемник. Как пояснила Петренко, эта проблема привела к ухудшению эмоционального состояния мальчика. Кроме этого, в сюжете утверждалось, что местные власти бездействуют.

"Председатель СК России потребовал от руководителя регионального следственного управления дать объяснения своей бездеятельности, а также поручил центральному аппарату проверить полноту, объективность проведенной ранее по этому факту доследственной проверки и законность вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела", — сказала Петренко.