Бастрыкин поручил перепроверить данные о нарушении прав инвалида из Орла

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возобновить доследственную проверку по информации СМИ о том, что в Орловской области мальчик-инвалид два года не может выйти на улицу из-за сломанного в доме подъемника, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Председатель СК России потребовал от руководителя регионального следственного управления дать объяснения своей бездеятельности, а также поручил центральному аппарату проверить полноту, объективность проведенной ранее по этому факту доследственной проверки и законность вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела", — сказала Петренко.