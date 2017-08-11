Белгородского полицейского осудили на 1,5 года за избиение подозреваемого

ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. Суд приговорил к полутора годам колонии полицейского, который с коллегой избили приглашенного в отдел полиции мужчину в Белгородской области и насильно напоили его спиртным, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"Следствием и судом установлено, что вечером 23 ноября 2016 года житель Прохоровского района был приглашен в отдел полиции для беседы о причастности к совершению преступлений. Его опрашивал Демин с коллегой. В ответ на заявление мужчины о своей непричастности, Демин и коллега нанесли ему более 50 ударов по различным частям тела", — говорится в сообщении.
Затем, как информирует следствие, коллега Демина насильно влил в рот мужчины алкоголь, чтобы привлечь его к административной ответственности. Демин тем временем удерживал потерпевшего на полу.
"Приговором суда Демину назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года. Он был взят под стражу в зале суда", — сообщает следствие. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Приговор в отношении коллеги Демина будет вынесен в ближайшее время.