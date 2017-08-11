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Мединский опроверг обыски в Северо-Западной дирекции Минкультуры

12:5911.08.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фотоМинистр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. В Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ в Петербурге прошли не обыски, а осмотр и частичное изъятие документов в рамках проверки, которая проводится по строительству Малого драматического театра, сообщил журналистам министр культуры Владимир Мединский.

Академический малый драматический театр, архивное фото
© РИА Новости / Юлия Полонецкая
В Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ прошли обыски
Представитель ведомства ранее сообщил РИА Новости, что в Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ прошли следственные мероприятия, связанные с контрактом министерства на проектирование новой сцены Академического малого драматического театра (МДТ).

Ранее сообщалось, что подрядчик, компания "Театрально-декорационные мастерские", не выполнил работы, после чего контракт был расторгнут. Арбитражный суд признал разрыв контракта недействительным. В пользу компании было взыскано 70 миллионов рублей на выплату зарплаты сотрудникам. В требованиях дирекции по взысканию 222,6 миллиона рублей было отказано. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ обжаловала это решение суда. В марте 2017 года контракт на строительство новой сцены МДТ получила компания "Трансепт групп".

"В Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ прошли не обыски, а осмотр и частичное изъятие документов в рамках проверки, которая проводится по строительству Малого драматического театра. Эта проверка была сначала проведена министерством, затем мы сменили подрядчика, который не вытягивал обязательства, взялся за несоразмерные для себя задачи. Мы обратились в суд, чтобы взыскать с этого подрядчика часть неотработанного аванса и параллельно обратились в правоохранительные органы, чтобы они помогли нам с этим разобраться. Правоохранительные органы нам помогают, за что им большое спасибо", — сказал Мединский.

По его словам, работы по строительству после заключения договора с новым подрядчиком идут активно. "Конечно, судебные тяжбы мешают. Но я уверен, что театр мы обязательно построим", — подчеркнул министр.

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