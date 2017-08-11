На Ставрополье начали проверку после смерти женщины-инвалида в больнице

ПЯТИГОРСК, 11 авг – РИА Новости, Маргарита Савельева. Министерство здравоохранения Ставрополья начало проверку по факту смерти женщины-инвалида в городской больнице краевого центра из-за того, что у "нужных врачей" был выходной, сообщает ведомство.

В четверг СК сообщил о проверке в связи с информацией в СМИ о пенсионерке, которая была доставлена в больницу с инсультом, ей была срочно необходима помощь врачей-нефрологов, но у них был выходной. Как отмечалось, пока родственники звонили чиновникам, чтобы вызвать нужных врачей, пожилая женщина скончалась.

"По факту смерти пациентки в городской больнице № 3 города Ставрополя проводится проверка специалистами министерства здравоохранения края", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет дана дополнительная информация, отметили в минздраве.