В Пермском крае очевидцы задержали пьяного водителя, задавившего подростка

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Нетрезвый водитель в Пермском крае насмерть сбил подростка, мужчину задержали очевидцы ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Пермском крае накануне вечером в поселке Сылва возле одного из домов местный житель 1993 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21124, совершил наезд на двигавшего на велосипеде 16-летнего подростка, который от полученных травм скончался на месте", — сказала она.

По ее словам, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться с места преступления, но был задержан очевидцами.

Сотрудники СО ОМВД по Пермскому району возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, добавила Волк.