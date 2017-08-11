На Ставрополье начали проверку из-за выдачи сиротам жилья около лепрозория

ПЯТИГОРСК, 11 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи на Ставрополье начали проверку по факту предоставления жилья сиротам рядом с лепрозорием, сообщает краевое СУ СК.

"Начата процессуальная проверка по факту представления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (жилья) в поселке Терском Георгиевского района рядом с действующим лепрозорием, где полностью отсутствует социальная инфраструктура", — говорится в сообщении.

Поводами для проверки послужили телесюжет, а также обращение регионального отделения Общероссийского народного фронта, которые попытались привлечь внимание к сложившейся ситуации и восстановить права сирот.

"Сообщается, что все они не живут в предоставленных квартирах и вынуждены снимать себе жилье в Георгиевске, где есть детские сады, школы, поликлиники и возможность найти работу. Кроме того, по мнению СМИ и общественников, имели место серьезные нарушения при осуществлении процедуры закупки данного жилья", — добавляет СК.

Ранее региональный исполком ОНФ в Ставропольском крае сообщал, что сиротам выделили жилье в доме, который находится по соседству с действующим лепрозорием и, по данным местных жителей, был предназначен для его сотрудников. В 50 метрах от дома, по данным ОНФ, начинается санитарная зона лечебного учреждения, где проживают пациенты, больные проказой.