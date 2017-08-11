В Кузбассе мать, по чьей вине сын обморозил руки и ноги, пойдет под суд

КЕМЕРОВО, 11 авг — РИА Новости. Жительницу кузбасского города Анжеро-Судженск будут судить за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — по ее вине малолетний сын прямо дома обморозил руки и ноги, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном главке МВД.

По данным ведомства, 36-летняя фигурантка уголовного дела состоит на учете в полиции как неблагополучный родитель. Горожанку уже лишили родительских прав в отношении двоих старших детей. Инспекторы по делам несовершеннолетних неоднократно посещали ее дом и практически всегда заставали женщину в нетрезвом состоянии.

"Полицейские выяснили, что она злоупотребляла алкоголем, зачастую распивая его на глазах своего третьего ребенка, 2-летнего сына. Стражи порядка делали женщине замечания за антисанитарию в доме, а также отсутствие продуктов для малолетнего ребенка, однако с каждым новым визитом сотрудников полиции ситуация ухудшалась", — рассказали в ГУМВД.

Инспекторы ПДН установили, что женщина не соблюдала режим питания и гигиену мальчика, его одежда была постоянно грязной, не соответствовала сезону, возрасту и полу. Из-за нарушения санитарных норм проживания у ребенка развились кожные заболевания, однако оказалось, что он не мог получить квалифицированную медицинскую помощь, поскольку женщина не поставила его на учет в больницу.

"Женщина продолжала собирать в доме собутыльников, тратя все заработанные деньги на застолья, а к зиме не заготовила необходимое количество дров и угля. Кроме этого, ее жилище было отключено от электричества за систематическую неуплату. В ходе полицейской проверки, проведенной в январе текущего года, сотрудники ПДН обнаружили, что в неотапливаемом доме несовершеннолетний получил обморожения", — отметили в ведомстве.

Как уточнили в полиции, ребенка изъяли у горожанки и поместили в медицинское учреждение, где ему диагностировали обморожения рук и ног 1 и 2 степени, а также туберкулез. В настоящее время мальчик проходит курс реабилитации в больнице. Неблагополучной матери теперь грозит до 3 лет лишения свободы. Кроме того, органы опеки и попечительства решают вопрос о лишении обвиняемой родительских прав.