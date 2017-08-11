В Подмосковье задержали обвиняемых в расстреле четверых мужчин в 2014 году

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Задержаны еще двое обвиняемых в расстреле четырех мужчин в поселке Родники Раменского района Подмосковья в феврале 2014 года, сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.
"В настоящее время задержаны еще двое обвиняемых, мужчины 51 и 55 лет. В ходе допроса обвиняемые свою вину не признали, от дачи показаний отказались. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, погибшие – бывшие члены одной из националистических группировок, убийство могло произойти из-за передела криминального бизнеса в Раменском районе.