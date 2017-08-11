В Подмосковье задержали обвиняемых в расстреле четверых мужчин в 2014 году

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Задержаны еще двое обвиняемых в расстреле четырех мужчин в поселке Родники Раменского района Подмосковья в феврале 2014 года, сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Убиты тогда были двое ранее судимых местных жителей, 32 и 37 лет, а также два москвича, 25 и 30 лет. Трое из них скончались на месте, четвертый – в больнице . Была установлена причастность к совершению преступления четырех местных жителей, которые были объявлены в федеральный розыск, сообщает СК. Заочно им было предъявлено обвинение. В декабре 2016 года был задержан один из обвиняемых, ранее судимый 44-летний мужчина, который в ходе допроса полностью признал свою вину и дал показания об обстоятельствах совершенных преступлений, напомнили в СК.

"В настоящее время задержаны еще двое обвиняемых, мужчины 51 и 55 лет. В ходе допроса обвиняемые свою вину не признали, от дачи показаний отказались. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, погибшие – бывшие члены одной из националистических группировок, убийство могло произойти из-за передела криминального бизнеса в Раменском районе.