Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 6,5 тысячи метров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг – РИА Новости. На вулкане Шивелуч на Камчатке произошёл выброс пепла на высоту 6,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает краевой главе МЧС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"На вулкане Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 6500 метров над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в северо- восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Для населённых пунктов Шивелуч опасности не представляет.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.