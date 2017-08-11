В Магаданской области экс-главу отдела ФМС обвинили в хищении 15 млн рублей

МАГАДАН, 11 авг — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи предъявили обвинение в мошенничестве и служебном подлоге бывшей начальнице отдела ФМС России по Магаданской области, ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает в пятницу управление Следственного комитета РФ по региону.

"По версии следствия, обвиняемая с апреля 2010 года по декабрь 2015 года, используя свое служебное положение и подложные документы, под видом выплат премий и материальной помощи подчиненным сотрудникам, злоупотребляя доверием подчиненных, похитила денежные средства фонда оплаты труда ОФМС России по Магаданской области на общую сумму более 15 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что "похищенные деньги обвиняемая обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению".

Поясняется, что обвинение в совершении аналогичных преступлений предъявлено и бывшему главному бухгалтеру отдела.

"Для обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых и денежные средства, соразмерные по стоимости причиненному ущербу. Кроме того, бывшим главным бухгалтером добровольно возмещена часть похищенных денежных средств", — дополняет ведомство.

Уточняется также, что максимальная санкция статьи "Мошенничество путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере" предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, санкция статьи "Служебный подлог" — до двух лет лишения свободы.

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