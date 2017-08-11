В Смоленске после пожара на швейной фабрике обрушилась часть здания

ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. Пожарные продолжают проливку конструкций швейной фабрики в Смоленске, где накануне произошел сильный пожар, в котором погибла кладовщица, сообщил в пятницу РИА Новости представитель главного управления МЧС области.
"Пожар ликвидирован, продолжается проливка конструкций. Вчера вечером после ликвидации открытого горения произошло частичное обрушение — конструкция обрушилась на небольшой площади", — сказал собеседник агентства.
По данным управления СК РФ области, на фабрике погибла кладовщица 1983 года рождения. По факту случившегося проводится доследственная проверка.