В Смоленске после пожара на швейной фабрике обрушилась часть здания

Пожар на швейной фабрике в Смоленске. 10 августа 2017

Пожар на швейной фабрике в Смоленске. 10 августа 2017

ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. Пожарные продолжают проливку конструкций швейной фабрики в Смоленске, где накануне произошел сильный пожар, в котором погибла кладовщица, сообщил в пятницу РИА Новости представитель главного управления МЧС области.

Информация о возгорании швейной фабрики "Шарм", расположенной в Чуриловском тупике в Смоленске, поступила в управление МЧС в 13.58 мск в четверг. Пожар был локализован в 17.50 мск. К этому времени площадь его составила 1,5 тысячи квадратных метров. Ликвидация открытого горения была в 20.32. В 00.42 пятницы было объявлено о полной ликвидации пожара.

"Пожар ликвидирован, продолжается проливка конструкций. Вчера вечером после ликвидации открытого горения произошло частичное обрушение — конструкция обрушилась на небольшой площади", — сказал собеседник агентства.

По его словам, причина пожара уточняется, как и общая площадь пожара.

По данным управления СК РФ области, на фабрике погибла кладовщица 1983 года рождения. По факту случившегося проводится доследственная проверка.