В Екатеринбурге выясняют причину взрыва машины на газовой заправке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Пожарные дознаватели выясняют причину взрыва автомобиля на газовой заправке в Екатеринбурге, сообщает в пятницу ГУМЧС по Свердловской области.

По информации ведомства, на объекте заправлялся автомобиль Volkswagen Polo. Внезапно вспыхнули пары газа. Пламя охватило багажник машины, в результате чего взорвался один из установленных в ней газовых баллонов. Далее огонь распространился по всей иномарке. Пострадал ее пассажир, госпитализированный с ожогами.

"В Екатеринбурге пожарные дознаватели устанавливают причину происшествия на газовой заправке, которое произошло вечером 10 августа на улице Зенитчиков… По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при заправке газовых баллонов. Также сотрудники МЧС устанавливают, была ли газовая заправка санкционированной", — уточняет управление.

По информации ГУМЧС, сотрудник заправки вместе с водителем оттащили автомобиль от газовой колонки на пять метров. Самостоятельно ликвидировать пламя с помощью огнетушителей они не смогли. Прибывшие на место семеро пожарных на двух спецмашинах потушили пламя за две минуты.