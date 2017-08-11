Во Владивостоке новорожденного ребенка подкинули в подъезд жилого дома

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Новорожденного ребенка подкинули в подъезд неизвестные во Владивостоке, полиция ищет мать младенца, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что в подъезде дома на улице Адмирала Кузнецова обнаружил младенца… Полицейские обнаружили на полу первого этажа новорожденную девочку, закутанную в простыню. Малышку незамедлительно доставили в городскую больницу", — говорится в сообщении.

Полицейские проверяют женщин, состоящих на учете по беременности и родам в женской консультации, проводят поквартирный обход, опрашивают местных жителей.

Всех обладающих информацией о матери ребенка просят обратиться в полицию.